مال وأعمال

الصادرات السعودية غير البترولية تنمو 12.4% في أبريل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات السعودية غير البترولية تنمو 12.4% في أبريل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 12:14 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الإثنين، ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة 12.4% في أبريل 2024.

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وحسب تقرير الهيئة الشهري، ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية مع استثناء إعادة التصدير بنسبة 1.6% في إبريل، فيما ارتفعت السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 56.4% خلال نفس الشهر.

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وانخفضت الصادرات السلعية في شهر إبريل بنسبة 1%، نظرا لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 4.2%.

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وتراجعت الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في أبريل 2023 إلى 78% في الشهر المماثل بالعام الحالي.

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وانخفضت واردات المملكة في شهر إبريل بنسبة 1.3%، فيما هبط فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 0.5% عن شهر إبريل من العام الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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