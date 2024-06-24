الصادرات السعودية غير البترولية تنمو 12.4% في أبريل

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 12:14 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الإثنين، ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة 12.4% في أبريل 2024.

وحسب تقرير الهيئة الشهري، ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية مع استثناء إعادة التصدير بنسبة 1.6% في إبريل، فيما ارتفعت السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 56.4% خلال نفس الشهر.

وانخفضت الصادرات السلعية في شهر إبريل بنسبة 1%، نظرا لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 4.2%.

وتراجعت الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في أبريل 2023 إلى 78% في الشهر المماثل بالعام الحالي.

وانخفضت واردات المملكة في شهر إبريل بنسبة 1.3%، فيما هبط فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 0.5% عن شهر إبريل من العام الماضي.