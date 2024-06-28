نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المقاولون والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي المقاولون العرب لمواجهة نظيره البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة من 25 نقطة، تفوق في 4 مباريات وتعادل في 7 وهزم في 14 مباراة.

بينما على الجانب الاخر يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة من 27 مباراة حقق 7 انتصارات وتعادل في 6 لقاءات وهزم في 14 لقاء.

موعد مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد المقاولون العرب المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مواجهات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.