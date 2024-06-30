7 يوليو.. حماقي يلتقي بجمهوره في بورسعيد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد حماقي، عن استعداده لإحياء حفلًا غنائيًا، فى مدينة بورسعيد، يوم الجمعة 7 يوليو ضمن حفلات موسم صيف 2024.

ونشر محمد حماقي البوستر الدعائي الرسمي للحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: “أهل بورسعيد.. جاهزين؟ استنوني الجمعة الجاية ٥ / ٧ في حفلة ماتتنسيش، تقدروا تحجزوا التذاكر دلوقتي من اللينك في البايو”.

ومن جانب آخر كشف النجم محمد حماقي خلال حفله في ليالي مصر عن ألبومة الجديد، الذي من المقرر طرحه في منتصف يوليو المقبل، مؤكدًا أنه يستعد لطرحه على جميع المنصات الإلكترونيا، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

أحدث أعمال محمد حماقي

من ناحية أخرى، يستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي في الرياض، يوم الأحد 25 أغسطس المقبل، ضمن حفلات "جولة المملكة"، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم.