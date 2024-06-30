نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هز شباك سيراميكا.. زيزو يواصل كتابة التاريخ مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، أرقامه القياسية وذلك بعد مساهمته في فوز فريقه أمام سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين.

وبهدفه في شباك سيراميكا كيلوباترا؛ استطاع زيزو رفع رصيده أهدافه للهدف رقم 78 مع الزمالك، ويتواجد المركز السابع في قائمة هدافي الزمالك التاريخين.

زيزو يقترب من معادلة حمادة إمام

وبات نجم الزمالك على مقربة من معادلة رقم النجم الأسطوري الكابتن حمادة امام صاحب ال 84 هدف والذي يتواجد في المركز السادس، ليفصل زيزو عن هذا الرقم 6 أهداف فقط.

وخاض زيرو بقميص الزمالك 232 مباراة، سجل فيها 78 هدفا، وصنع 63 هدفا،ليساهم إجماليا في 141 هدف.

والدوري الممتاز؛ لعب زيزو 156 مباراة سجل 57 هدفًا، وصنع 42، بإجمالي مساهمة في 99 هدفًا.

وفي الموسم الحالي لعب 31 مباراة سجل 12 هدفا، وصنع 10 أهداف باجمالي مساهمة في 22 هدفًا.