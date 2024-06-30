البث الإسرائيلية: نتنياهو يتغيب عن احتفالات السفارة الأمريكية بيوم استقلال

جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن نتنياهو سيتغيب عن احتفالات السفارة الأمريكية بيوم استقلال الولايات المتحدة على ضوء الخلافات مع واشنطن، وفقا لنبأ عاجل أفاد به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلي، أفادت اليوم، بأن نتنياهو يجري مباحثات مع قيادة الجيش حول انتهاء عملية رفح الفلسطينية والانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب

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