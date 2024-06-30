أبو الغيط و وزير خارجية الصومال يبحثان تطورات الأوضاع في الصومال والقرن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 09:31 مساءً - التقي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد معلم فقي وزير خارجية الصومال الفيدرالية، خلال توقف الاخير بالقاهرة مساء امس السبت حيث تناول اللقاء تطورات الوضع في الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي،

وصرّح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ان اللقاء يأتي في اطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأمانة العامة و الصومال بشأن أهم المستجدات فى موضوع دعم سيادة الصومال واستقراره، وبالذات فيما يتعلق بموضوع الاتفاق بين اقليم صوماليلاند و اثيوبيا والذي سبق ان صدرت في خصوصه قرارات واضحة من مجلس الجامعة .

وأضاف المتحدث بأن الأمين العام أكّد على حرص الجامعة العربية علي الوقوف بجوار الصومال في مواجهة أية ضغوط او تحديات تهدد سيادته ووحدة أراضيه ، مشيراً الى أن الجامعة العربية أكدت علي ذلك في جميع قراراتها ذات الصلة، وكذلك على دعمها لكافة جهود الحكومة الفيدرالية في تعزيز وتفعيل الحوار الوطني لتحقيق مصالح وتطلعات الشعب الصومالي.