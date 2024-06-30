العالم اليوم - بالفيديو.. تحطم طائرة على طريق سريع بعد أن علقت بخط كهرباء

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. تحطم طائرة على طريق سريع بعد أن علقت بخط كهرباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 يونيو 2024 09:24 مساءً - لقي 3 أشخاص حتفهم، الأحد، عندما تحطمت طائرة سياحية كانوا يستقلونها على طريق سريع في فرنسا، حسبما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر في الشرطة.

ووقع الحادث بعد الظهر في منطقة باريس، بسبب احتكاك بين الطائرة وهي من طراز سيسنا، وخط كهرباء ضغط عال على ما يبدو.

ولم تصب أي سيارة على الطريق السريع بأضرار.

وقال مكتب المدعي العام لـ"فرانس برس"، إن "ركاب الطائرة الثلاثة التي أقلعت للتو من مطار لوغن قتلوا".

وأضاف أن الضحايا "رجلان وامرأة".

وأكد مصدر في الشرطة أن الطريق السريع أُغلق في الاتجاهين.

وفتح مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (BEA) تحقيقا.