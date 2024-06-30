عاجل| "تم حل الأزمة".. "كاف" يمد مهلة الزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي الزمالك إلى حل للأزمة التي تعرض لها مؤخرًا فيما يتعلق بحصوله على الرخصة الأفريقية للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

"كاف" يمد مهلة الزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية

وأكد أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن الاتحاد المصري لكرة القدم نجح في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمد مهلة الزمالك للحصول على الرخصة الإفريقية.

وأوضح هشام خلال حديثه على قناة النهار أن الزمالك كان مقررًا أن يكون لديه حتى 30 يونيو للحصول على الرخصة، إلا أن الاتحاد المصري نجح في تمديد هذه المهلة حتى 5 يوليو الحالي، مع الاتفاق أيضًا على جدولة سداد المديونيات المالية.

وأضاف: "تدخل الاتحاد المصري جاء بناءً على قدرة الزمالك على تسديد مستحقاته لصالح خالد بوطيب، مما سيمكن النادي الأبيض من الاستمرار في المشاركة بالبطولات الإفريقية".