جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن نتنياهو يجري مباحثات مع قيادة الجيش حول انتهاء عملية رفح الفلسطينية والانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب، وفقا لنبأ عاجل أفاد به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إنهم ملتزمون بالقتال حتى القضاء على حماس وعودة جميع المحتجزين في قطاع غزة.

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