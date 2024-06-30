الفصائل الفلسطينية تستهدف غرف القيادة الإسرائيلية جنوب مدينة غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف غرف القيادة الإسرائيلية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "يرؤون" شمال إسرائيل، وحقق به إصابة مباشرة.

وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة الأبعاد بين إسرائيل وحزب الله.