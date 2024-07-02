مصادر لإكسترا نيوز: التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر حكومية مطلعة لـ إكسترا نيوز، إن التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء.





ومن المقرر أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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