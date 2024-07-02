مصدر حكومي: تغيير محافظين شمال سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز، إن حركة المحافظين تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد





ويترقب الشارع المصري، تأدية الحكومة الجديدة لـ اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، غدًا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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