الفريق أول محمد زكي يلتقي وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام

جدة - نرمين السيد - شعار القوات المسلحة

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، جان بيير لاكروا وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.





تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، كذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مهام قوات حفظ السلام فى ضوء الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ فض النزاعات والتسوية السلمية بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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