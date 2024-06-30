عاجل.. أحمد سليمان يكشف آخر تطورات أزمة القيد.. وحقيقة تغريم الزمالك نصف مليون دولار بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، حقيقة تغريم نادي الزمالك نصف مليون دولار بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية.

أحمد سليمان يكشف آخر تطورات أزمة القيد

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "المرحلة المقبلة لن أتحدث بخوف (مش هنستخبى) ونبحث عن المصلحة العامة للكرة المصرية".

وتابع: "مجلس إدارة الزمالك قام بعمل جبار بفك أزمة القيد قبل بداية الموسم والتعاقد مع صفقات قوية".

وأضاف: "نتعرض لأحداث صاخبة من بعد التتويج بلقب الكونفدرالية، إزاي الزمالك يقف على رجله؟".

واختتم: "الحديث عن تغريم الزمالك نصف مليون دولار بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية، كلام مغرض".