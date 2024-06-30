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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي أنتوني موديست رحيله عن فريق الكرة بالنادي الأهلي، موجها رسالة وداعية نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وجاءت رسالة موديست كالتالي: اليوم أتى وحان وقت الوداع، أنا فخور وممتن بكوني جزء من هذا النادي التاريخي. لقد ارتديت وعشت في رداء النسر وتشرفت بذلك.

أنتوني موديست يعلن رحيله عن الأهلي ويوجه رسالة للاعبين والجماهير

وأضاف: شكرا لكل الجماهير على حبهم ودعمهم المذهل يوميا. أنتم أكثر من عظماء وجعلتم هذه التجربة مميزة حقا، أريد أيضا ان أشكر المدربين والعاملين وفوق كل ذلك زملائي.

وتابع: في آخر 10 أشهر تمكنت من اكتساب الكثير من المهارات الجديدة وتعلمت الكثير، معا كفريق فزنا بثلاثة ألقاب: الكأس وكأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا، وأنا فخور بذلك، اللقب الرابع في الطريق، وهو الدوري، فاذهبوا واحصلوا عليه "يلا يا رجالة، شكرا لكل من رحب بي وساندني ورافقني في تلك الرحلة الصغيرة، أتمنى لكم الأفضل والنجاح المستمر.

