عاجل-مصادر: "أسامة الأزهري" وزيرًا للأوقاف خلفًا للدكتور "محمد مختار جمعة"

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أحمد جودة - القاهرة - "أسامة الأزهري" وزيراً للأوقاف خلفاً للدكتور "محمد مختار جمعة"

كشفت مصادر عن تعيين الدكتور "أسامة الأزهري" مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، وزيرًا للأوقاف خلفًا للدكتور "محمد مختار جمعة".

و أكدت مصادر مسؤولة أن الدكتور "أسامة الأزهري" سيؤدي اليمين الدستورية غدًا الأربعاء، الثالث من يوليو 2024.

وجاء هذا التعيين بعد مسيرة حافلة للدكتور "محمد مختار جمعة" استمرت نحو 11 عامًا في منصب وزير الأوقاف، ليصبح من أكثر الوزراء المعمرين في الحكومة المصرية.

موعد حلف اليمين

و كان قد أعلن مصدر حكومي مطلع لـ "إكسترا نيوز" أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستكون غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

و تأتي هذه التغييرات الوزارية الشاملة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

أهداف الحكومة الجديدة

و تهدف الحكومة الجديدة، التي تضم كفاءات وخبرات متميزة، إلى تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها:

الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل.

مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.

بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

و من المتوقع أن تعلن الحكومة الجديدة عن برنامجها خلال 20 يومًا من تشكيلها، وستعرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.

و إلى جانب التغييرات الوزارية، من المتوقع أيضًا أن تشهد حركة المحافظين تغييرات واسعة، وذلك في إطار سعي الحكومة الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.

و تُعد هذه التطورات الجديدة مؤشرًا على حرص القيادة السياسية المصرية على مواكبة التطورات المتسارعة وتحقيق التقدم والازدهار على جميع الأصعدة.

تعيين الدكتور "أسامة الأزهري" وزيرًا للأوقاف

و يرى مراقبون أن تعيين الدكتور "أسامة الأزهري" وزيرًا للأوقاف خطوة هامة لتعزيز الحوار الديني ونشر ثقافة التسامح والاعتدال، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية والعالم الإسلامي.

و من المتوقع أن يحظى الدكتور "أسامة الأزهري" بدعم كبير من مختلف أطياف المجتمع المصري، لما يتمتع به من علم وفقه ووسطية.

و يبقى على الجميع انتظار برنامج عمل الوزير الجديد لمعرفة خططه وأهدافه لتطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في خدمة الدين والمجتمع.