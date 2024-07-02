نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ضيافة الصّباح بدءً من الأربعاء.. الغناء والتمثيل والترفيه في " بيت السعد " مع 12 نجم من أهم نجوم الوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتج صادق الصّباح في بدء إنطلاق برنامج " بيت السعد " المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يوليو في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت القاهرة على شاشة إم بى سى 1، بينما يعرض على قناة إم بى سى مصر إبتداءً من 6 يوليو، كل سبت 09:00 مساءً.



تفاصيل البرنامج

برنامج " بيت السعد " من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج المخرج محمد سامي ومن إنتاج شركة سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان " فيما يرأس تحريره محمد الشواف.



و يُعد برنامج "بيت السعد" المقرر عرضه أسبوعيًا على مدار ثلاثة أشهر، الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث تدور فكرة البرنامج فى إستضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.

ضيوف برنامج بيت السعد



وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفًا جديدًا يناقشان معه قضايا إجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلًا عن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته الشخصية وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته الفنية.



وفيما تعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين النجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما.



هذا ويتضمن "بيت السعد" أغانى يسمعها الجمهور للمرة الأولى، إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.