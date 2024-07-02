نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز المحطات في حياة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تولت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة منصب وزيرة للتضامن الاجتماعي خلفًا للدكتورة نيفين القباج.

تستعرض "دوت الخليج" أبرز المحطات في حياتها المهنية

1.التعليم:

- حصلت مايا مرسي على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.

- حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- أكملت دراستها وحصلت على درجة الدكتوراه في السياسات العامة من جامعة القاهرة.

2. العمل الدولي:

- عملت مايا مرسي كمديرة إقليمية لمشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدة دول عربية، حيث كانت تشرف على برامج تمكين المرأة ومكافحة العنف ضد النساء.

3. المجلس القومي للمرأة:

- في فبراير 2016، تم تعيين مايا مرسي رئيسة للمجلس القومي للمرأة في مصر.ومنذ ذلك الحين، قادت العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز حقوقهن في المجتمع المصري.

4.مكافحة العنف ضد النساء:

- أشرفت مرسي على إطلاق العديد من الحملات والمشاريع لمكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات والمستشفيات.

5.القوانين والتشريعات:

- ساهمت في تطوير العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة في مصر، مثل قوانين مكافحة التحرش وتشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالعنف ضد النساء.

6. الجوائز والتكريمات:

- حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات محليًا ودوليًا تقديرًا لجهودها في مجال حقوق المرأة وتمكينها.

هذا ومايا مرسي تواصل جهودها في تعزيز دور المرأة المصرية في مختلف المجالات والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين

وجديرا بالذكر كشفت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن تولي شريف فاروق، منصب وزير التموين بالحكومة الجديدة، وأسامة الأزهري، وزيرًا للأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.

ولفتت “إكسترا نيوز”، إلى تولي شريف الشربيني، منصب وزير الإسكان، وأحمد كوجاك وزيرًا للمالية، منوهة بأنه سيتم تغيير محافظي القاهرة والإسكندرية والأقصر.

كما كشفت المصادر عن تولي السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم وزارة الهجرة له.

وأكد مصدر حكومي مطلع، أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأكد المصدر، أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.



