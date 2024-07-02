نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم خلفًا لـ رضا حجازي - خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر خاصة، عن ترشيح الدكتور محمد عبد اللطيف ليتولى حقيبة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلفا للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن عبد اللطيف يتولى منصب المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل.

وأشارت المصادر، إلى أن الدكتور محمد عبد اللطيف، هو المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل، والدته، وهي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أدفنست إديوكيشين مالكة مجموعة مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS.



يذكر أن، قد أكد مصدر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بأن الدكتور رضا حجازي، غادر اليوم الثلاثاء، مقر الوزارة، بعد أن تم إخباره برحيله من الحكومة، وأنه ليس من ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

فقام الدكتور رضا حجازي، بعد متابعة امتحانات الثانوية العامة اليوم، بجمع متعلقاته الشخصية من الوزارة، وتوديع جميع العاملين بالوزارة.