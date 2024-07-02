نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلفا للقباج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تولت الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة منصب وزيرة للتضامن الاجتماعي خلفًا للدكتورة نيفين القباج.

وتستعرض "دوت الخليج" أبرز المحطات في حياة مايا مرسي المهنية، لكونها تحظى بدعم واسع من قبل الحكومة والمجتمع المصري، لجهودها المستمرة في خدمة المجتمع وتعزيز التضامن الاجتماعي.

مايا مرسي عالمة سياسة مصرية، وخبيرة في السياسات العامة، ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

تشغل حاليًا منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة (المجلس القومي للمرأة) في مصر، بعد انتخابها في 1 فبراير 2016.

ولدت في العام 1969، وحازت على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة. تتمتع مرسي بخبرة واسعة في مجال العمل الاجتماعي والتنمية المجتمعية، حيث عملت في مناصب مختلفة تتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان قبل توليها منصب الوزارة.

وتعتبر مرسي من الشخصيات النسائية المؤثرة في مصر، حيث تسعى جاهدة لتحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، بما في ذلك الأيتام والمسنين والمعاقين والمحتاجين. وتسعى أيضًا لتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين.

تتطلع مرسي إلى تنفيذ سياسات وبرامج تضامنية تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية للفئات الضعيفة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المصريين.

حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995.

نالت درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي في سياتل عام 1997.

حصلت على درجة الماجستير الثانية في الإدارة العامة من سياتل عام 1998.

وفي عام 2008، حصلت على درجة الدكتوراه في السياسة العامة من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة.



الخبرات العملية:

عملت كمستشارة لمشروع تعليم وتمكين الفتيات في وزارة التعليم المصرية (1998-1999).

شغلت منصب منسق لمشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (1999-2000).

تولت منصب مديرة البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (2000-2013).

شغلت منصب رئيس فريق سياسات تمكين المرأة للدول العربية في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

عملت كمنسق وطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

شغلت منصب مفوض أكاديمي لقسم الإدارة العامة في برنامج جامعة سيتي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.



كما نستعرض إنجازات الدكتورة مايا مرسي:

لعبت دورًا هامًا في تعزيز تمكين المرأة في مصر من خلال عملها في مختلف المناصب.

ساهمت في دعم حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع.

عملت على نشر الوعي بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.

شغلت منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهي مؤسسة حكومية تعمل على دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع.

هذا وكشفت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن تولي شريف فاروق، منصب وزير التموين بالحكومة الجديدة، وأسامة الأزهري، وزيرًا للأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.

ولفتت “إكسترا نيوز”، إلى تولي شريف الشربيني، منصب وزير الإسكان، وأحمد كوجاك وزيرًا للمالية، منوهة بأنه سيتم تغيير محافظي القاهرة والأسكندرية والأقصر.

كما كشفت المصادر عن تولي السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم وزارة الهجرة له.

وأكد مصدر حكومي مطلع، أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأكد المصدر، أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.

