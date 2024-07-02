نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث إطلالة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي سليم متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي بإطلالة أنيقة حيث ارتدت قفطان باللون الأبيض يزينه بعض الورود باللون الأصفر، مع تسريحة شعر ويفي ومكياجًا هادئ بالالون الترابيه.

آخر أعمال مي سليم



وكان آخر أعمال مي سليم السينمائية هو فيلم بنقدر ظروفك من بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، ودارت الاحداث في إطار من الكوميديا والرومانسية، اما من الناحية الدراميه هو مسلسل" سر إلهي" بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، يوسف الأسدي.



جوائز حصلت عليها مي سليم



حصلت مي سليم علي عدة جوائز منها: جائزة أفضل مطربة لعام 2008 عن ألبوم «إحلوت الأيام»، أفضل مطربة وأفضل ألبوم نسائي لعام 2010 عن ألبوم «لينا كلام بعدين»، أفضل مطربة ممثلة لعام 2010 عن فيلم «الديلر»، سفيرة التبرع بالدم لعام 2010، أفضل ممثلة شابة لعام 2011 عن مسلسل «مكتوب على الجبين»، أفضل مقدمة لبرنامج ترفيهي عن برنامج «Sisters' soup».

نبذة عن مي سليم



ولدت مي سليم 6 نوفمبر 1983، من أب فلسطيني وأم لبنانية، في ابو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي شقيقة الفنانة ميس حمدان والإعلامية دانا حمدان، درست إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية، عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، تزوجت في نوفمبر 2010 من رجل الأعمال المصري «علي الرفاعي» أنجبت طفلتها الأولى «لي لي» انفصلت عن زواجها بعام 2012، وفي عام 2018 تزوجت من الممثل «وليد فواز»، لكن تلك الزيجة لم تستمر سوى شهر واحد فقط، اتجهت بالفترة الأخيرة إلى مجال التمثيل في السينما والتلفزيون في مصر وعملت بأدوار عدة، كما شاركت شقيقاتها ميس ودانا تقديم برنامج التوك شو «حساء الأخوات» على شبكة أو إس إن عام 2012.