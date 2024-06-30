نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مغادرة موديست.. 4 عروض تُقرب محترف الأهلي من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروض محلية وخارجية للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بعد المواسم الأخيرة التي شهدت تألق واضح وحصد العديد من الألقاب القارية.

وتستعد كتيبة الفارس الأحمر، للمشاركة في الموسم القادم بالنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، والتي سوف تضم 32 فريق.

- 4 عروض جديدة لرضا سليم

ورحل في الأيام الماضية، الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي بعد انتهاء عقده رسميا مع الفريق.

وذكر موقع le360 المغربي، أن المغربي رضا سليم نحم الأهلي، تلقى مؤخرا أكثر من أربعة عروض خارجية أبرزها من الإمارات وقطر والسعودية والمغرب، بجانب تأكيدات من وكيل اللاعب بوجود مفاوضات من بعض الأندية الأوروبية في دوريات مختلفة.

وتابع، أن السويسري مارسيل كولر مدرب فريق الاهلي، لا يرفض رحيل اللاعب هذا الصيف، ولكن شرط وجود عرضا ماليا مناسبا، وضم بديل أجنبي له.

