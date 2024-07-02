مراسم حلف اليمين غدا.. ملامح الحكومة الجديدة  (إنفوجراف) 

يترقب الشارع المصري، تأدية الحكومة الجديدة لـ اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، غدًا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.





ومن المقرر أن يشمل التغيير عددًا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، حيث سيتم تغيير ما يقرب من 20 حقيبة، فيما سيتم دمج وزارات واستحداث أخرى لمواكبة التحديات.

وكشف مصدر حكومي، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وقال المصدر، إن التغيير الوزاري الشامل شهد دمج وزارات واستحداث أخري في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وشدد على هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، بحسب ما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

وأكد المصدر، أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها.