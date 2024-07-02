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حسن شحاتة يشكر العاملين بوزارة العمل

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 04:28 مساءً - يتوجه حسن شحاتة وزير العمل ،في بيان له اليوم الثلاثاء ،بخالص الشكر والتقدير ،الى جميع العاملين بديوان عام الوزارة،ومديري الإدارات،والإدارات المركزية،وصندوقي الطوارئ ،وتمويل التدريب والتأهيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،ومديريات العمل بالمحافظات،ومجلة العمل،على العمل معهم منذ توليه حقيبة الوزارة، في أغسطس 2022،وحتى اليوم،من أجل التقدم في ملف العمل "محليا وعربيا ودوليا "،وأكد شحاتة على ثقته في كافة العاملين، لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة،من أجل تحقيق المزيد من التقدم في ملف العمل من كافة جوانبه،و بناء الجمهورية الجديدة ..

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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