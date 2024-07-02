«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار بالضفة

جدة - نرمين السيد - إصابة مستوطنين

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك أنباء عن عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة براخا جنوبي نابلس، كما يدور الحديث عن قنص المقاومة الفلسطينية لأحد المستوطنين الإسرائيليين وإصابته.





وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال تغلق الحواجز الأمنية تحسبا من التداعيات الأمنية بحثا عن منفذ هذه العملية، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة تؤكد أن هناك شابا فلسطيني أطلق النار على مستوطن وقوات الاحتلال تمشط المنطقة. وتابعت أنه لا توجد أي معلومات دقيقة حول منفذ هذه العملية سوى أن شاب فلسطيني يستقل مركبة وأطلق النار على مجموعة من المستوطنين سقط أحدهم، وكذلك هي المرة الأولى التي يستخدم الإعلام الإسرائيلي مصطلح "قنص" بدلا من مصطلح إطلاق النار.

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