القاهرة الإخبارية: استشهاد 17 فلسطينيا في مجزرة جديدة للاحتلال بحي الزيتون

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن نحو 17 فلسطينيا ارتقوا في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطنين فلسطينيين في حي الزيتون بالقرب من مسجد الشمعة.





وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هؤلاء المواطنين كانوا يصطفون من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب حينما قصفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر مما أدى لاستشهادهم ووجود عدد كبير من الإصابات والذين نقلوا على إثر ما حدث إلى المستشفى المعمداني في غزة. وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم توقف قذائفها المدفعية على المنطقة الشرقية في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدينة رفح من الناحية الشمالية وتحديدا حي النصر بالمدفعية.

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