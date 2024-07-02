«القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات لمجزرة الاحتلال ضد المدنيين فى حى الزيتون

جدة - نرمين السيد - ارتقاء شهداء في قصف غزة

بثت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات لمجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في حي الزيتون بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء.





وأظهرت اللقطات التي عرضتها "القاهرة الإخبارية"، وجود عشرات الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي من بينهم أطفال. ونوهت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وقعت في محيط مسجد الشمعة بمدينة غزة شمال القطاع.

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