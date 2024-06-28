نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في دور الـ 16 من أمم أوروبا يورو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب سويسرا، يوم السبت 29 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 في كأس أمم أوروبا 2024.

إيطاليا ضد سويسرا

تُقام المباراة بين منتخبي إيطاليا وسويسرا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تأهل منتخب إيطاليا لدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما صعد منتخب سويسرا لهذا الدور بعد احتلاله وصافة مجموعته أيضا برصيد 5 نقاط.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي إيطاليا وسويسرا عبر قناة بين سبورتس ماكس 1، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات اليورو.