أول دولة عربية فيها أجمل نساء الأرض ويمكنك الزواج من أي فتاة بدون مهر..السبب صادم؟!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF) تصنيفاً عن ارتفاع نسبة العنوسة في الوطن العربي وتقريراً بحثياً حول تأخر سن الزواج والعنوسة التي باتت تلتهم جزء كبيرا من العربيات لأسباب مختلفة بينها عوامل مستجدة.

وخلص البحث إلى أن اللبنانيات يحتلون المرتبة الأولى خلال الثماني سنوات الأخيرة في ترتيب أكثر العربيات تأخرا في سن الزواج (العنوسة) بنسبة 85 في المئة من نسبة الاناث فوق سن 35 عاماً.

مركز الخليج أشار الى ان الزواج من فتاة لبنانية لا يحتاج لمهر، وكل مايلزم حفلة بسيطة للأهل خاصة مع عزوف الشباب اللبناني عن الزواج.