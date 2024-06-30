نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الشمالية تطلق حملة توعوية للمحافظة على المرافق العامة في "لينة التاريخية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية لينة التاريخية، حملة للمحافظة على المرافق العامة،عبر منصتها في ‫وسائل التواصل الاجتماعي‬.

وتهدف الحملة إلى بث الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على المرافق العامة، وزيادة الوعي حول السلوكيات الخاطئة التي تمارس في المرافق العامة، إضافة لتعزيز الشراكة المجتمعية بين المجتمع والبلدية والدور الإيجابي الذي ينبغي أن يقوم به أفراد المجتمع في تطوير وتحسين هذه الممتلكات والحفاظ عليها