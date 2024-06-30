نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم سابق يطالب بإيقاف قمر الدولة لنهاية الموسم بسبب صورة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، هيرجع التحكيم المصري عشر سنوات بالخلف، ورحلت عن اللجنة بإرادتي.

توفيق السيد: بيريرا جاي يسمع أغاني ولا بد من إيقاف قمر الدولة

تابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم يتم عقد محاضرة VAR ولو مرة واحدة منذ وصول بيريرا للمنظومة".

وأضاف توفيق السيد: "لا أعلم ماذا حدث في تقنية الفيديو لمباراة الداخلية والاتحاد السكندري، ولكن إلغاء هدف مابولو كان كارثي وخطأ مؤثر في المباريات".

وقال الحكم الدولي السابق: "بيريرا مش جاي يشتغل دا جاي يحط السماعات في أذنه ويسمع أغاني طول الوقت، ولا يوجد أي تطوير نهائيًا، ولا يملك أي انضباط".

واستطرد توفيق السيد: "صورة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مع نادر قمر الدولة، ولو أنا متواجد في اللجنة كنت سأتخذ قرارًا باستبعاده حتى نهاية الموسم، ووضع نفسه في وضع حرج".

واختتم: "بيريرا لم يحترم التحكيم المصري وهناك أخطاء كارثية وتراجع في الأداء لإنه مش مركز أصلًا، وعلى سبيل المثال هدف بيراميدز في مرمى سموحة، غير صحيح".