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أحمد جودة - القاهرة - تنازل عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إعلان حصوله على رجل مباراة طلائع الجيش، عن الجائزة لطاهر محمد طاهر، حيث تسلمها بشكل رسمي بدلًا منه.

موقف رائع.. كواليس قرار عمرو السولية الذي فاجئ طاهر محمد بعد فوز الأهلي على الجيش

وانتهت مباراة الاهلي مع نظيره طلائع الجيش، برباعية نظيفة من المارد الأحمر سكنت شباك الجيش، ضمن المنافسات المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

افتتح اهداف الأهلي اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، وعزز النتيجة محمد عبد المنعم بعد تمريرة من حسين الشحات في الدقيقة 38، وضاعف النتيجة عمرو السولية بهدف في الدقيقة 32، ليصبح هدفه رقم 3000 في كل المواسم مع الأهلي في الدوري المصري.

ومع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضائع أحرز نجم الأهلي وسام أبو علي الهدف الرابع.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، خلفًا لبيراميدز الذي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة.