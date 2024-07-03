الاحتلال: سلاح الجو استهدف 3 منصات لإطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في الجنوب

جدة - نرمين السيد - المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن سلاح الجو استهدف 3 منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





يشار إلى أن إعلام فلسطيني أفاد، اليوم الأربعاء، بأنه تم انتشال جثامين 14 شهيدًا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم.

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