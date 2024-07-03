أهم تكليفات الرئيس لوزير الصحة خالد عبد الغفار.. الاستثمار في بناء الإنسان المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 11:26 مساءً - بعد تجديد الثقة للدكتور خالد عبد الغفار كوزيرا للصحة والسكان واختياره نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية، نستعرض أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور خالد عبد الغفار لتنفيذها في المرحلة المقبلة وهي كالتالي:

- الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية وتأهيلهم لسوق العمل .

- التنسيق والتكامل بين وزارات التربيه والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الإجتماعي والمجالس القومية المتخصصة لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية .

- تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة المحافظات في 2030.

- القضاء على قوائم الإنتظار .

- الإنتهاء من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .

- مواصلة جهود الإرتقاء بمنظومه الخدمات الصحية .

- دعم الصحه الإنجابية والنفسية.

- الانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجيه فقط إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية .

- العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء.

- الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية ومواجهة أي تهديدات وبائية.

- الارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيفها للإكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة .

- إستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأولية وزيادة السعة الإستيعابية وإعداد أسرة المستشفيات.

- التوسع في المدن الطبية المتخصصة .

- ميكنة وحوكمة القطاع الصحي والرقابة عليه بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين - تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة.

- تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية.

-الإنتهاء من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .



