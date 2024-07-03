نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فحص طبي دقيق لصفقة الأهلي قبل إعلان انتقاله الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري إلى فحص طبي دقيق خلال الساعات القليلة الماضية قبل إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بشكل نهائي.

واتفق النادي الأهلي في وقت سابق مع نادي الدحيل القطري واللاعب على الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقام مدافع الدحيل بالخضوع لفحص طبي دقيق بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة تمهيدًا لإعلان النادي الأهلي التعاقد معه بشكل رسمي.

وسيكون يوسف أيمن أول الصفقات التي يُبرمها النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية غدًا الخميس على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.