نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام الداخلية في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفي شوبير، محمد الشناوي، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، محمد الضاوي كريستو،

خط الهجوم: وسام أبو علي.

فيما تم استبعاد كلًا من:-

محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف وأحمد نبيل كوكا.