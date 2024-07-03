نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام الداخلية في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
قائمة الأهلي جاءت كالتالي:-
حراسة المرمى: مصطفي شوبير، محمد الشناوي، محمود الزنفلي.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.
خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، محمد الضاوي كريستو،
خط الهجوم: وسام أبو علي.
فيما تم استبعاد كلًا من:-
محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف وأحمد نبيل كوكا.