الرياضة

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة لمواجهة الداخلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام الداخلية في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي جاءت كالتالي:-

 

حراسة المرمى: مصطفي شوبير، محمد الشناوي، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، محمد الضاوي كريستو،

خط الهجوم: وسام أبو علي.

فيما تم استبعاد كلًا من:-

محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف وأحمد نبيل كوكا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا