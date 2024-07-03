إعلام الاحتلال: تحويل 116 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب

جدة - نرمين السيد - محمود عباس أبو مازن

أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي: تحويل 116 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن ستحاول الضغط على تل أبيب بخصوص مستقبل الحرب على غزة خلال لقاء بايدن نتنياهو.

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