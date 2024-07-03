الرياضة

تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مباراة الداخلية

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة فريق الداخلية غدًا في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية عن مواجهة الداخلية.

تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مباراة الداخلية 

فبما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات التدريب، ثم قاد كولر اللاعبين في جانب من التدريبات الفنية المتنوعة، التي شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل المحددة للاعبين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة من مساء غد الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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