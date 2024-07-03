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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة فريق الداخلية غدًا في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية عن مواجهة الداخلية.

تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مباراة الداخلية

فبما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات التدريب، ثم قاد كولر اللاعبين في جانب من التدريبات الفنية المتنوعة، التي شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل المحددة للاعبين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة من مساء غد الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.