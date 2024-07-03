"عكس أول ما نزلت".. تامر حسني يندهش من إعجاب البنات بأغنية "سي السيد"

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان تامر حسني، عن نجاح أغنيته «سي السيد»، في الفترة الأخيرة التي طرحها منذ 11 عامًا في سنة 2013.

ونشر تامر حسني، فيديو كليب أغنيته “سي السيد” عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» وعلق عليها:«أغنية سي السيد شايفكم محتفلين بيها اليومين دول أوي بس اللي عاجبني إن البنات حابينها دلوقتي مش عارف ازاي عكس اول ما نزلت».

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.