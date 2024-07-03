أخبار مصرية

محافظ أسوان لـ"اكسترا نيوز": مكتبنا مفتوح 24 ساعة للمواطنين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 11:26 مساءً - كشف اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان الجديد، عن أبرز الملفات والتحديات التي أمامه في محافظة أسوان، والأولويات التي ستكون على طاولة المحافظة.

 

وقال خلال لقائه بفضائية «إكسترا نيوز»، «مطلوب من المحافظ أشياء كثيرة يأمل فيها المواطن في هذه الفترة العصيبة، موضحًا أن الهدف الرئيسي لكل المحافظين هو راحة المواطن والحرص على مصلحته».

 

وأضاف على التأكيد بالصفة دائمة على إيصال الخدمات التي يستحقها المواطن، متابعًا: «مكتبنا مفتوح 24 ساعة للمواطنين ونحن على استعداد دائم لأي شكوى نحلها فورا إن شاء الله».

 

وأشار إلى أنه لابد من البحث على وسائل التنمية بصفة عامة لزيادة حركة السياحة في أسوان وزيادة أيضا في استثمار بحيرة ناصر وهناك عدد كثير من الموضوعات التي على أجندة الأعمال.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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