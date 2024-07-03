جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين في حي الشجاعية بغزة شمال القطاع

جدة - نرمين السيد - الحرب في غزة - صورة أرشيفية

أعلن متحدث جيش الاحتلال دانيال هاجاري، عن مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





يشار إلى أن إعلام فلسطيني أفاد، اليوم الأربعاء، بأنه تم انتشال جثامين 14 شهيدًا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم.

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