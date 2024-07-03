تصل لـ 1450 ريالًا.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في جدة

القاهرة - محمد ابراهيم - استكمالًا لحفلات موسم الصيف يستعد النجم العراقي كاظم الساهر لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة بمدينة جدة، كشفت الشركة المنظمة عن أسعار تذاكر حفله، المقرر إقامته يوم 12 يوليو، بحضور جماهيري.

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في جدة

وجاءت الأسعار كتالي:

الفئة الأولى: 259 ريالا سعوديًا

الفئة الثانية: 450 ريالا سعوديًا

الفئة الثالثة: 650 ريالا سعوديًا

فئة الـ vip بـ 1250 ريالا سعوديًا

فئة الـ vvip بـ 1450 ريالا سعوديًا



ونشرت الصفحة الرسمية لـ بنش مارك، بوستر حفل كاظم الساهر، وعلقت:" موعدنا مع قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر في جدة، بمسرح عبادي الجوهر أرينا، وذلك يوم الجمعة 12 يوليو، وتطرح التذاكر غدا 3 يوليو".



آخر أعمال كاظم الساهر



وكانت آخر أعمال الفنان كاظم الساهر، هي ألبومه مع الحب، والتي جاءت بعنوان الأغنية يا وفية، وألبوم يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته كتاب الحب.