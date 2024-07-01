نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره نادي طلائع الجيش برباعية نظيفة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على طلائع الجيش

وسجل رباعية الأهلي؛ طاهر محمد طاهر، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، وسام أبو علي.

ويستعد لاعبي الأهلي لإستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة، بعدما حقق الفوز العاشر له في هذه البطولة.

ومن المنتظر أن يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الداخلية في المباراة القادمة خلال بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة حكم المباراة بين النادي الأهلي ونادي الداخلية يوم الخميس القادم في تمام الساعة الساعة السابعة مساءًا على ستاد القاهرة.