الرياضة

بعد الفوز على طلائع الجيش.. تعرف على موعد مواجهة الأهلي القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل وطلائع الجيش برباعية نظيفة لصالح المارد الأحمر، والتي جمعت بينهما ضمن المنافسات المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر  الدوري المصري الممتاز.

وحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على طلائع الجيش على أرضية استاد الكلية الحربية، في المواجهة المؤجلة من الجولة 13 من دوري نايل.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، حيث خاض 21 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 3 وخسر مواجهتين.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في الدوري المصري

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية في اللقاء القادم، في إطار لقاءات الجولة ال30 من الدوري المصري، على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيؤه الداخلية يوم الخميس 4 يوليو الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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