نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الكأس يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين خلال معسكر يوليو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، عن قائمة تضم 30 لاعبًا استعدادًا لمعسكر يوليو، الذي سيُقام في مركز المنتخبات الوطنية بدءًا من يوم 5 يوليو الجاري.
ويأتي هذا المعسكر بعد حصول منتخب مصر للناشئين على بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت في الجزائر مؤخرًا، بعد التعادل مع منتخب الجزائر بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والأخيرة، ليرتفع رصيد أحفاد الفراعنة إلى 8 نقاط بينما توقف رصيد الجزائر عند 6 نقاط.
قائمة لاعبي منتخب مصر للناشئين
- حمزة الدجوي
- بلال عطية
- حمزة عبدالكريم
- مهند الشامي
- عمرو العدوي
- نور أشرف
- محمد شريف
- أدهم فريد
- عبدالعزيز الزغبي
- عبدالرحمن مدبولي
- محمد أنس
- أنس رشدي
- محمد طارق
- عمر ياسر
- صلاح محمود
- محمد إيهاب
- محمد صميد
- علي محمد
- أحمد إيهاب
- كريم جمعة
- علي خميس
- عمرو محمد
- محمد طارق
- محمد جابر
- حسن عماد
- باسل مدحت
- سيف رفعت
- سيف الجبالي
- إبراهيم النجعاوي
- عماد تامر