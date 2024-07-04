نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الكأس يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين خلال معسكر يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، عن قائمة تضم 30 لاعبًا استعدادًا لمعسكر يوليو، الذي سيُقام في مركز المنتخبات الوطنية بدءًا من يوم 5 يوليو الجاري.

ويأتي هذا المعسكر بعد حصول منتخب مصر للناشئين على بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت في الجزائر مؤخرًا، بعد التعادل مع منتخب الجزائر بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والأخيرة، ليرتفع رصيد أحفاد الفراعنة إلى 8 نقاط بينما توقف رصيد الجزائر عند 6 نقاط.

قائمة لاعبي منتخب مصر للناشئين