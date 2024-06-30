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أحمد جودة - القاهرة - أكد ناتشو فيرنانديز، قبل ساعات من مواجهة جورجيا، اليوم الأحد، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024، أن منتخب بلاده يحلم بتحقيق اللقب، وبالنسبة له فهو يحلم بأن يختتم مسيرته الدولية في أوروبا بأفضل طريقة ممكنة.

قال ناتشو 34 عامًا: "العام الماضي فزنا بدوري الأمم وكانت لحظة رائعة، كان أول لقب أتوج به مع المنتخب وكان أمر له مذاق خاص جدًا، لكن هذه كأس "اليورو"، مضيفًا: "نحن نسير على الطريق الصحيح، لكننا نعلم أنه أمر صعب للغاية".

ناتشو: جورجيا تمتلك أسلحة هجومية قوية





وتابع: "دخلنا المرحلة النهائية والأكثر خطورة، لكن أحلمنا كبيرة، أتمنى أن نبلغ النهائي ونفوز به، وأن أتمكن من إنهاء مسيرتي في أوروبا بأفضل طريقة ممكنة".

وتحدث اللاعب الذي وقع مؤخرًا مع القادسية السعودي عن نسيج المنتخب الحالي وأبرز: "مجموعة تضم شباب ومخضرمين، هناك أجواء جيدة للغاية، هذا المزيج من المواهب جعل الأمور أسهل بين اللاعبين الواعدين، وأولئك الذين توجوا بالفعل بالعديد من الألقاب".

ومن بين هؤلاء الشباب، أبرز بشكل خاص لأمين جمال الذي لم يكمل 17 عامًا، لكنه أصبح أحد الأساسيين الذين لا غنى عنهم.

وقال عن لاعب برشلونة: "حالة خاصة وهو لا يزال في الـ16 من عمره، كنا نتحدث عن هذا الأمر وكيف كنا في مثل عمره نلعب مع الأصدقاء في المدرسة، يعيش الحلم، لكنه يتمتع بإمكانات وموهبة مدهشة".



وعن مواجهة جورجيا، حذر ناتشو من خطر المنافسين في دور الـ16، وقال: "ربما ينظر إلينا البعض كمرشحين للقب، لا يهمنا ذلك، نحن نركز على الاستمرار على نفس المنوال الذي اتبعناه طوال البطولة".

واختتم: "يجب أن نتحلى بالتركيز أمام جورجيا، ستكون مباراة غاية في الصعوبة لأن لديهم أسلحتهم، سوف يغلقوا دفاعهم وسيعتمدون على الهجمات المرتدة بلاعبين يتميزون بالسرعة، يجب أن نكون حذرين".