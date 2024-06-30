أحمد سليمان: الزمالك يتفوق فنيًا على الأهلي.. وكولر اشتكى من هذا الأمر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، عن قرار انسحاب نادي الزمالك من خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ومن ثم استكمال البطولة.

أحمد سليمان: الزمالك يتفوق فنيًا على الأهلي

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "قرار الزمالك بعدم لعب لقاء القمة كان في صالح الكرة المصرية".

وتابع: "الزمالك يتفوق فنيا على الأهلي وفزنا عليهم في الدوري ولعبنا مباراة كبيرة في السعودية وحققنا بطولة إفريقية هذا الموسم".

وأضاف: "عبد الواحد السيد بيقولي جدول الدوري بيجيلي كل 4 ماتشات، هل دة ينفع؟".

وأردف: "مارسيل كولر اشتكى من الإجهاد، هي اللاعيبة أحصنة بتجري!".

وشدد: "لا بد من ارتفاع مستوى الحكام الموسم المقبل وإعلان جدول كامل للدوري من لجنة المسابقات".

وأكمل: "اتحاد الكرة يجب أن يكون أقوى من الأندية، وازاي نادي يرفض انضمام لاعبيه لمنتخب مصر؟".

واستطرد: "قرار مباراة بيراميدز وسموحة يخرج عقب اللقاء مباشرة، هو احنا قاعدين على الناصية؟".

واستطرد: "هي رابطة الأندية كانت في الملعب عشان تطلع القرار لمباراة سموحة وبيراميدز، فين التقرير؟".

واختتم أحمد سليمان حديثه قائلًا: "جماهير الزمالك غاضبة وحزينة لكن هناك بعض القرارات لا بد من اتخاذها".