المالية تبدأ صرف مستحقات 362 شركة مصدرة بإجمالي 3 مليارات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يونيو 2024 01:11 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم اليوم الخميس بدء صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لعدد 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد الفوري، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، بإجمالي 3 مليارات جنيه.

صرف دفعات لاحقة للمستفيدين من المبادرة في 11 يوليو المقبل و8 أغسطس

أضاف الوزير في بيان اليوم، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة فى دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل، ويوم 8 أغسطس 2024، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

62 مليار جنيه إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين منذ أكتوبر 2019

وأوضح معيط أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ حوالي 62 مليار جنيه.

تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية

وأكد وزير المالية حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالي المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.

ولفتت إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.

وأوضحت منصور أن يجري العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.

وأكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.