العالم اليوم - هيئة: ربان يبلغ عن سقوط صواريخ قرب سفينته بالبحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر هيئة: ربان يبلغ عن سقوط صواريخ قرب سفينته بالبحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 01:21 مساءً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إن ربان سفينة أبلغ عن سقوط 5 صواريخ بالقرب من سفينته في البحر الأحمر، على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة في اليمن.

وذكرت الهيئة أن السفينة لم تبلغ عن وقوع أضرار جراء الواقعة وأكملت إبحارها نحو الشمال.

ولم تكشف الهيئة أي معلومات عن السفينة أو حمولتها.

وبدأت الاضطرابات الحالية في حركة الشحن الدولي منذ نوفمبر بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمينة.

وفضلت سفن عديدة منذ ذلك الحين اتخاذ الطريق الأطول حول جنوب القارة الأفريقية وتجنب طريق البحر الأحمر إلى قناة السويس.

وتقول جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إنها تهاجم السفن تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.