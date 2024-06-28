نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم أهل الكهف لـ خالد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل فيلم أهل الكهف المركز الأخير في شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض السينمائية مع انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى.



إيرادات فيلم أهل الكهف

حيث تذيل الفيلم شباك التذاكر أمس الخميس محتلًا المركز الرابع والأخير، محققا إيرادات بلغت 320 ألف جنيه فقط لا غير.



أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوى ومحمد فراج ومحمد ممدوح وريم مصطفى وغادة عادل وبسنت شوقي ومصطفى فهمى ومحمود حميدة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ايمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



مشاركة خالد النبوي في السراب

وعلى صعيد آخر، ينتظر الفنان خالد النبوي عرض أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "السراب"، والتي من المقرر أن يتم عرضه في شهر سبتمبر على إحدى المنصات الإلكترونية.

أبطال مسلسل السراب



يتكون مسلسل السراب من 10 حلقات، وهو من إخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولة العمل نخبة من أبرز الفنانين منهم، الفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، ويتضمن طاقم العمل مجموعة مميزة من الفنانين مثل هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.



آخر أعمال خالد النبوي

والجدير بالذكر آخر أعمال خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.